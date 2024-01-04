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ВС РФ затягивают удавку на шее авдеевского гарнизона ВСУ

ВС РФ затягивают удавку на шее авдеевского гарнизона ВСУ

Российские подразделения продолжают продвижение внутри авдеевского укрепленного района ВСУ. Боевики киевского режима вынужденно отступают сразу на нескольких участках, а украинский Генштаб жалуется на непрекращающиеся атаки ВС РФ.

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