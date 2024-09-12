Лидера РДК лишили прав на квартиру в Москве

РИА: суд лишил лидера РДК Капустина прав на квартиру в Москве Суд в Москве лишил прав на квартиру в столице главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.