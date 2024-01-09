Свет мой, зеркальце, скажи: представлено «волшебное зеркало» Anura

На этой неделе NuraLogix представила Anura MagicMirror — «Волшебное зеркало», которое использует комбинацию датчиков и искусственного интеллекта для проверки жизненно важных показателей и оценки риска заболеваний.
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