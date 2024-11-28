В Петербурге полиция поймала банду из четверых карманников

После «дружеской» беседы с фигурантами 5 молодых петербуржцев не досчитались 4 «Айфонов» и золотого украшения Правоохранители Петербурга задержали четверых граждан Таджикистана в возрасте от 26 до 36 лет.
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