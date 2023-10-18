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Три ситуации, в которых женщины против теста ДНК. Нет, это не измена

Три ситуации, в которых женщины против теста ДНК. Нет, это не измена

Последнее время часто муссируется тема неродных детей, и матерей, которые страшно боятся тестов ДНК. Началось все с сомнительных телешоу, на которые вытаскивали маргиналов с самого дна общества.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Действительно  ,  разные  бывают  случаи...Но  очень  хорошо  ,  что  есть  этот  тест !Чтобы  иногда  вводить  на  *чистую  воду*  жен-изменщиц...Тест  ДНК  -  инструмент    ИСТИНЫ  ,  против  вранья  некоторых.
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