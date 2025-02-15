Как "позвонить" на подводную лодку, если под водой связь не работает?

Подводные лодки могут неделями, а то и месяцами находиться под водой. Но возникает вопрос: как связаться с этим стальным гигантом, если он погрузился на глубину, где обычная связь просто не работает? Неужели подводные лодки полностью отрезаны от внешнего мира? Конечно, нет!wikipediaВне зоны доступаСовременные подводные лодки автономны, и могут месяцами не всплывать на поверхность.