Российские войска расширили плацдарм под Харьковом: что произошло в зоне СВО 17 февраля

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. ВС РФ расширили плацдарм на берегу Оскола в Харьковской области, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о возможном окончании горячей фазы конфликта, СПЧ предоставил доказательства зверств ВСУ главе евродипломатии Кае Каллас.
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