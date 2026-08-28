Для тех, кто думал, что это просто интернет-прикол.Геологическая служба США на своих картах уже переименовала озеор Онтарио в озеро Америка.
Озеро Америка
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Для тех, кто думал, что это просто интернет-прикол.Геологическая служба США на своих картах уже переименовала озеор Онтарио в озеро Америка.
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