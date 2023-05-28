В Госдуме подтвердили наличие нарушений прав пенсионеров

4,8K прочитали Прямо в стенах Государственной думы РФ прозвучало заявление о том, что права, пенсионеров, в том числе в части индексации их пенсий и предоставления льгот, действительно нарушаются и это явление носит массовый характер.
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