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В Госдуме подтвердили наличие нарушений прав пенсионеров

В Госдуме подтвердили наличие нарушений прав пенсионеров

4,8K прочитали Прямо в стенах Государственной думы РФ прозвучало заявление о том, что права, пенсионеров, в том числе в части индексации их пенсий и предоставления льгот, действительно нарушаются и это явление носит массовый характер.

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