Как был устроен ГАЗ-66: «Шишига» всегда проезжала там, где застревали другие

ГАЗ-66 был обычным армейским грузовиком только на первый взгляд. При двухтонной грузоподъемности он получил V8 мощностью 115 л.
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