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Производителя вакцины "Мультикан-8" проверят после сообщений о массовой гибели собак

Производителя вакцины "Мультикан-8" проверят после сообщений о массовой гибели собак

Россельхознадзор ограничил обращение указанной серии препарата и уведомил об этом производителя Россельхознадзор приостановил обращение серии № 20 вакцины "Мультикан-8" после жалоб на серьезные нежелательные реакции у животных.

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