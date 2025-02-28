Сибиряки на защите Родины – депутаты Заксобрания доложили о прохождении военной службы

На 55-й сессии Заксобрания присутствовали депутаты, выполняющие свой воинский долг в ходе специальной военной операции и прибывшие в отпуск в Новосибирск Сергей Конько и Дмитрий Курочкин, а также участники специальной военной операции Данила Воротников и Армен Маргарян.
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