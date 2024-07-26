OLDSCHOOL COVER PARTY 👴

Сегодня вечером празднуем жизнь под легендарные Rock и Metal хиты в компании топовых рок-кавер-бэндов Москвы: Tomcat (с программой каверов Motörhead) и The Onspring (с программой поп-панковых каверов)! 💥Moscow Rock City исполнят сборный сет классики hard'n'heavy: Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Deep Purple, Dio, Judas Priest, Kiss, Metallica, Manowar, Mötley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions, Twisted Sister и WASP! 🔊Старт мероприятия – сразу после 19:00.