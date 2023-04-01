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В новой концепции внешней политики Россия названа самобытным государством-цивилизацией

В новой концепции внешней политики Россия названа самобытным государством-цивилизацией

Российская Федерация указала свой курс во внешней политике. Так, в соответствующем документе прописано, что страна выступает за выстраивание многополярной системы международных отношений, а также является самобытным государством-цивилизацией.

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