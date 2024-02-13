Певец Эмин Агаларов заявил, что успех губителен для личной жизни

Певец Эмин Агаларов заявил в беседе с aif.ru, что большие деньги и слава не приносят счастья. © РИА Новости Агаларов привел в пример таких звезд, как Элвиса Пресли, Владимира Высоцкого, Фредди Меркури и Джона Леннона.
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