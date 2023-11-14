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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Энберт: «Если Тарасова и Морозов выберут тренерскую карьеру, это будет как минимум интересно и очень полезно для учеников»

13 ноября серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры.

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