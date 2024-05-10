"Беренче иремне хәерче диясем килми. Ул яхшы эшли иде. Беләсеңме, күп гаиләләрнең тормышы социаль челтәрләрдә генә бик әйбәт.
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"Беренче иремне хәерче диясем килми. Ул яхшы эшли иде. Беләсеңме, күп гаиләләрнең тормышы социаль челтәрләрдә генә бик әйбәт.