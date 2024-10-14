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Актриса рассказала, что происходило на съемках в Ленобласти, где рухнула декорация

Актриса рассказала, что происходило на съемках в Ленобласти, где рухнула декорация

Актриса, которая снимается в фильме "Василий Теркин" в Ленобласти, рассказала, что происходило во время обрушения декорации-платформы.

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