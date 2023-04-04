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Военный эксперт Леонков напомнил о важности Бахмута после поднятия российского флага

Военный эксперт Леонков напомнил о важности Бахмута после поднятия российского флага

Федеральное агентство новостей | Сергей Чемеков Город Бахмут (Артемовск) имеет стратегическое значение, потому что его освобождение позволит подобраться с тыла к Славянску и Краматорску.

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