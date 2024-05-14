Какие 4 территории Запад не отдал нам после 9 мая 1945-го. Сталин требовал

Великая Отечественная война принесла не только страшные потери, но и сделала Советский Союз сверхдержавой на 1/6 части суши.
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