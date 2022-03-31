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Новая Зеландия вышла в межконтинентальный плей-офф за путевку на ЧМ-2022

Новая Зеландия вышла в межконтинентальный плей-офф за путевку на ЧМ-2022

Футбол , 30 мар, 22:22  0  Сборная Новой Зеландии победила в отборочном турнире ЧМ-2022 в зоне Океании Сборная Новой Зеландии по футболу выиграла отборочный турнир чемпионата мира в Катаре в зоне Океании и продолжит борьбу за путевку в финальную часть в межконтинентальном плей-офф Логотип ЧМ-2022 (Фото: ТАСС) Сборная Новой Зеландии стала победителем отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в зоне Океании и продолжит борьбу за путевку на турнир в Катаре в раунде межконтинентального плей-офф.

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