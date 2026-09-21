Дмитрий Костин: за доксинг грозят штрафы до 700 тысяч рублей

Юрист Дмитрий Костин объяснил возможные последствия доксинга в России. Незаконная обработка личных данных может обернуться штрафами до 700 тысяч рублей или уголовной ответственностью.
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