Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько.
Вулин: Сербия подчинится ордеру Интерпола на арест Гунько
Комментарии
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Иван Иваныч
М-ля, даже и здесь не проверяют, что пишут: " В 144 году Гунько и другие представители «Галичины» выполняли преступные приказы вышестоящих командиров в населенном пункте Гута Пеняцкая."- автор, в каком 144 году??? Речь о трагических событиях, февраль 1944г- массовое уничтожение бандеровцами и фашистами гражданского населения в Гуте, будьте внимательнее, пожалуйста!
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