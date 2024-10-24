Вулин: Сербия подчинится ордеру Интерпола на арест Гунько

Иван Иваныч

М-ля, даже и здесь не проверяют, что пишут: " В 144 году Гунько и другие представители «Галичины» выполняли преступные приказы вышестоящих командиров в населенном пункте Гута Пеняцкая."- автор, в каком 144 году??? Речь о трагических событиях, февраль 1944г- массовое уничтожение бандеровцами и фашистами гражданского населения в Гуте, будьте внимательнее, пожалуйста!