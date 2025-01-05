«Атамана побили». Как в Харькове решали вопросы с украинскими мигрантами

Ярослав Карпиков 4 января 2024 г. Проблемы с адаптацией больших групп «иностранных специалистов», отличающихся от коренного населения по культуре и обычаям, возникли в Российском государстве не вчера и даже не после распада Советского Союза.
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