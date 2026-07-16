В Москве ИИ поможет точнее выявлять дисплазию тазобедренных суставов у детей

В столице заработал 70-й сервис на базе искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Инструмент автоматически проводит коксометрию на рентгеновских снимках, строит специальные углы и помогает обнаруживать нарушения строения суставов у детей.
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