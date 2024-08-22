«Барса» предложит 9+4 млн евро за Кьезу. Вингер «Юве» готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро (Diario Sport)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

По информации Diario Sport, каталонский клуб готов предложить за вингера «Ювентуса» 9+4 млн евро. Отмечается, что «Барселона» сможет позволить себе подписать Кьезу благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 млн евро.