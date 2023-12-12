"Снять розовые очки": "Разлом" между командованием ВСУ и офисом Зеленского усилился

Конфликты участились из-за разрыва между фантазией Зеленского и реальностью, которую показывает ВСУ.Зарубежное издание Financial Times сообщило о разломе в стратегии офиса президента Украины и командования ВСУ, который вызван разными позициями внутри украинской власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии