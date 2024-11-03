Российские туристы в Турции заражены неизвестным вирусом, предположительно, Коксаки

В последние дни число туристов, зараженных мощным вирусом в Турции, продолжает расти. По данным Telegram-канала SHOT, проблема затрагивает не только город Белек, но и другие популярные курорты страны - Кемер и Сиде.
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