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Российские туристы в Турции заражены неизвестным вирусом, предположительно, Коксаки

Российские туристы в Турции заражены неизвестным вирусом, предположительно, Коксаки

В последние дни число туристов, зараженных мощным вирусом в Турции, продолжает расти. По данным Telegram-канала SHOT, проблема затрагивает не только город Белек, но и другие популярные курорты страны - Кемер и Сиде.

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