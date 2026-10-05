Вино, джаз и море: импровизация Дениса Мацуева покорила гостей "Белого мыса"

РЕН ТВ Первый в России винный город "Белый мыс" в Геленджике расширил свою культурную программу. В стенах уникального гастрономического пространства вместе с оркестром выступил пианист, народный артист России Денис Мацуев, а декорациями для концерта стало Черноморское побережье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионах России...
- Стубб решил наращ...
- Кушнер и Уиткофф ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым