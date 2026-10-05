Вино, джаз и море: импровизация Дениса Мацуева покорила гостей "Белого мыса"

РЕН ТВ Первый в России винный город "Белый мыс" в Геленджике расширил свою культурную программу. В стенах уникального гастрономического пространства вместе с оркестром выступил пианист, народный артист России Денис Мацуев, а декорациями для концерта стало Черноморское побережье.