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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» рассматривает Стоунза и Консу из-за травмы Салиба

« Арсенал » изучает возможность подписания экс-защитника « Манчестер Сити » Джона Стоунза . «Канониры» рассматривают 32-летнего игрока сборной Англии как замену Вильяму Салиба , выбывшему на долгий срок из-за травмы спины.

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