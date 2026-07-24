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Царьград

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Всё началось с хохота друзей, а потом - ком в горле: В Сети расходится 15-секундное видео с русским туристом в Турции

Всё началось с хохота друзей, а потом - ком в горле: В Сети расходится 15-секундное видео с русским туристом в Турции

В Сети стремительно расходится 15-секундное видео с русским туристом в Турции. Сначала всё выглядит как обычный курьёз, сопровождаемый хохотом, но уже через мгновение появляется ком в горле.

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