В Архангельске перекрыта часть набережной Северной Двины

Перекрытие от улицы Урицкого до улицы Ионна Кронштадтского будет действовать действовать до 23:00 17 декабряПресс-служба администрации столицы Поморья сообщает, что в связи с закрытием для движения транспорта, схемы движения автобусов будут изменены следующим образом.