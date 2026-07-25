С 1 августа квитанции за ЖКУ изменятся

С 1 августа 2026 года в России меняется порядок оформления платёжных документов за ЖКУ. Расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт будут указывать отдельно, чтобы собственники видели, за что именно начислены платежи, пишет «Общественная служба новостей«.