С 1 августа квитанции за ЖКУ изменятся

С 1 августа 2026 года в России меняется порядок оформления платёжных документов за ЖКУ. Расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт будут указывать отдельно, чтобы собственники видели, за что именно начислены платежи, пишет «Общественная служба новостей«.
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