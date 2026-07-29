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SPLETNIK

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Павел Дуров поставил на аватарку своё фото в образе боевика — на фоне обвинений в содействии терроризму

Павел Дуров поставил на аватарку своё фото в образе боевика — на фоне обвинений в содействии терроризму

Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров поставил на аватарку в телеграме своё фото в образе боевика. Миллиардер сделал это после того, как сегодня стало известно, что ФСБ России обвинила его в содействии терроризму и что он может быть объявлен в международный розыск.

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