📷❗️Гусеничная роботизированная платформа «Омич» версии 3.0 демонстрирует существенное повышение мобильности, достигнув максимальной скорости 60 км/ч при полной полезной нагрузке.
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📷❗️Гусеничная роботизированная платформа «Омич» версии 3.0 демонстрирует существенное повышение мобильности, достигнув максимальной скорости 60 км/ч при полной полезной нагрузке.