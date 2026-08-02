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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вы вообще ничего не знаете». Йос Ферстаппен о предположениях, что «Ред Булл» пытается выкупить опцию расторжения в контракте Макса

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен высказался в соцсети о публикациях, в которых говорится о попытке «Ред Булл» договориться с его сыном Максом.

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