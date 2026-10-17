Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал временную остановку действия закона об антироссийских санкциях со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа «важным и по-настоящему историческим моментом».
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