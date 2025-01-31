Вооруженные силы Украины попытались атаковать кладбище в Петропавловке, но потерпели поражение. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что замысел противника был раскрыт и прерван, уничтожены бронетехника и личный состав противника.
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