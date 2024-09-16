Кремль надеется, что ООН и Красный Крест «трезво оценят» приглашение Киева

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков охарактеризовал заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о приглашении представителей ООН и Международного Красного Креста в населенные пункты Курской области, находящиеся под контролем Украины, как провокационное.