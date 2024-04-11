Пенсионеры могут сэкономить на ЖКХ во время дачного сезона Елена ГалицкаяВ преддверии майских праздников многие пенсионеры готовятся к дачному сезону, однако не все осведомлены о возможности сэкономить на оплате услуг ЖКХ в это время.