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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА оценила заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034 на 420 из 500 баллов – самый высокий результат в истории. В отчете говорится о «потенциальных рисках, связанных с правами человека»

В октябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении провести турнир. ФИФА подтвердила, что страна стала единственным претендентом на ЧМ-2034.

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