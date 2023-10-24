В Госдуме предложили быстрее предоставлять жилье военнослужащим

Российским военнослужащим предложили выдавать жилье в более короткие сроки, не превышающие трех лет. Соответствующий законопроект, который подразумевает внесение поправок в статью 15 закона «О статусе военнослужащих», планируется внести в Госдуму.
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