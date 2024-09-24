США больше нет смысла помогать Киеву: Россия не ослабла, а Украине все хуже

В Центре TNI 12 сентября прошли дебаты о том, должна ли Америка и дальше поддерживать Украину. По мнению Хелен Эндрюс, одного из участников, сторонники помощи Украине провалились по всем заявленным пунктам: Америка не стала сильнее, Россия не ослабла, а Украина еще больше увязла в бедности и коррупции.