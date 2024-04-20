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Не люкс: номера отелей, из которых вам захочется сбежать как можно быстрее

Не люкс: номера отелей, из которых вам захочется сбежать как можно быстрее

Предстоящее путешествие — это всегда так радостно и волнительно, и кажется, ничто не сможет испортить предстоящий отдых! Но составление маршрута, планирование бюджета, покупка билетов и прочие туристические хлопоты — всего лишь пустяки по сравнению с вопросом бронирования жилья.

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