Совместить очень приятное с очень полезным

Это то, как мы любим. В день рождение Руслана выбрали работать на свадьбе в красивом городе сергиев Посаде!Посетили лавру, попили чай в уютном кафе и на свадьбу! А ночной зимний сергиев Посад - это кусочек детского воспоминания.