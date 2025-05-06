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Жителям Новосибирска станет проще получать пособия на детей

Жителям Новосибирска станет проще получать пособия на детей

В стране с 15 мая поменяется порядок начисления выплат.С 15 мая 2025 года в России изменится порядок предоставления единого пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.

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