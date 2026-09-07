БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Цепочка привела к ВОВ»: инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с началом войны

«Цепочка привела к ВОВ»: инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с началом войны

  Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил об ответственности России за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, не приведя этому никаких доказательств.

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