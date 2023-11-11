Подмосковный проект поддержки материнства назван одним из лучших в России

Это было озвучено на парламентских слушаниях в Совете Федерации.Подмосковный проект поддержки материнства «Наша женская консультация» назван одним из лучших в России на парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщается на сайте Вестей Подмосковья.
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