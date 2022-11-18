На вооружение САУ начала поступать в 1971 году

Парки с различной военной техникой есть во многих городах нашей страны. В Кронштадте на территории крепости можно увидеть советскую самоходную гаубицу 2С1 «Неллик» калибра 122 мм.
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