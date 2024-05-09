В Салехарде установили тысячи фотографий героев на стене памяти: «Это история страны и каждого из нас»

САЛЕХАРД, 9 мая, ФедералПресс. В столице Ямала прошла всероссийская акция «Стена памяти». На пешеходной улице Ленина разместили экспозицию из трех тысяч фотографий ветеранов и героев Великой Отечественной войны.
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